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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e gitmekte olan Onur Beyazıt yönetimindeki 06 HKT 56 plakalı otomobil ile Resul Köroğlu'nun kullandığı 06 L 2984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çevre yolu Namal kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Özgür Çitçi, Berkay Oluğ, Vildan Arslan, Elif Sena Yılmaz, Gizem Sümüş, Sümeyye Armağan yaralandı. Kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki şeridi yaklaşık iki saat kapanan Karabük-Safranbolu çevre yolu, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #trafik kazası #Özgür Çitçi #Berkay Oluğ #Vildan Arslan #Elif Sena Yılmaz #Gizem Sümüş #Sümeyye Armağan #Onur Beyazıt
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