Bir eve girmesi sonucu 4 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına yol açan servis otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) işçilerini taşıyan ve kontrolden çıkarak bir eve girmesi sonucu 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yola açan servis otobüsünün, kaza öncesi görüntüleri kameralara yansıdı.



KARDEMİR'e işçi götürdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, önce park halindeki otomobile, ardından da yol kenarındaki eve giren otobüsün kaza öncesi görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Servis otobüsünün, işe gitmek için durakta bekleyen yaklaşık 10 işçiyi almadan önlerinden hızla geçtiği görülen kayıtlarda, işçilerin otobüse binmek için hazırlanmaları ve durmamaması üzerine peşinden koşmaları yer alıyor.



Dün gece saatlerinde, KARDEMİR'e işçi götüren Şükrü Parlak yönetimindeki 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampadan aşağı inerken kontrolden çıkarak, önce park halindeki 78 EA 159 plakalı otomobile çarpmış, ardından da yol kenarındaki Mustafa Sarı'ya ait tek katlı eve girmişti. Kazada sürücü Parlak ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetmişti. Yaralanan işçiler İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.