"Bu talihsiz olay detaylı bir şekilde hem idari, hem de adli açıdan araştırılıyor"

- Eski TBMM Başkanı ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) işçilerini taşıyan ve kontrolden çıkarak bir eve girmesi sonucu 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yola açan servis otobüsünün neden olduğu kazayla ilgili, detaylı bir şekilde hem idari, hem de adli açıdan araştırma yapıldığını bildirdi.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan kazanın üzüntü verici olduğunu, ölen işçiler ve servis şoförüne Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.



Olayın her yönüyle araştırıldığını ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili açtığı soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu talihsiz olay detaylı bir şekilde hem idari, hem de adli açıdan araştırılıyor. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz bir açıklama yapmış durumda. İdari yönden kaza yapan araç ve diğer KARDEMİR servis araçlarının durumu ile ilgili detaylı bir soruşturma yapacaktır. Bir diğer boyutu ise adli boyutudur. Dört kişinin vefat ettiği bir kazada savcılık soruşturma açmıştır. Araçların, yaş, bakım, onarım, kontrol ve şoför gibi önemli detayların yasalara uygun olup olmadığı mutlaka değerlendirilecektir. Çelik-İş sendikasının toplu sözleşme hükümlerine servis taşımaları ile ilgili bir hüküm koymuş olması lazım. Sendika olarak onların da takibinde olması gerekir.”



KARDEMİR'e işçi götüren Şükrü Parlak, yönetimindeki 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, 21 Ocak'ta, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampadan aşağı inerken kontrolden çıkarak, önce park halindeki otomobile çarpmış, ardından da yol kenarındaki tek katlı eve girmişti. Kazada, sürücü Parlak ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetmişti. Yaralanan işçiler İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.





