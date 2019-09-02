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Karabük'te IŞİD operasyonu

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te IŞİD operasyonu

Karabük'te terör örgütü IŞİD'E yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #ışid
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