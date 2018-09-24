Karabük'te bir haftadır haber alınamayan avukatın cesedi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karabük Barosu'na kayıtlı avukat Metin Can (53), Şirinevler Mahallesi'ndeki evine dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen avukata ulaşılamadı.



Ovacık ilçesi Bürnük köyü mevkisinde patika yoldan traktörüyle geçen bir kişi, ormanlık alanda bir otomobil görünce durumu jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Ekipler, otomobile yakın mesafede ağaca asılmış bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin Metin Can'a ait olduğu belirlendi.



Metin Can'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Evli ve iki çocuk babasının ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.