Safranbolu ilçesindeki camilerde, "Zeytin Dalı Harekatı"nda görev alan Mehmetçik'in zaferi için yatsı namazında dua edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda Mehmetçik'in zaferi için Safranbolu'da dua edildi.



Ulu Cami'de kılınan yatsı namazında Fetih suresi okundu. Vatandaşlar namaz sonrasında el açarak, Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'in zaferi için dua etti.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası Mehmetçik için dua edildiğini söyledi.



Vatandaşların namazın ardından, Türk askerinin zaferi için hep birlikte dua ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Vatandaşlarımız şu anda Afrin'e doğru harekete geçen kahraman Türk ordumuza hem dualarını gönderdiler hem de Allah'tan onlara kolaylık vermesini dilediler. Memleketimizin bu önemli günlerinde, kahraman ordumuzun bu hareketinde bizler de Safranbolulu vatandaşlar olarak Afrin'de kahramanca çarpışan Türk ordusuna dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.



Ürkmezer, belediye olarak kent genelindeki işyerlerine Türk bayrağı asarak, askere destek verdiklerini de sözlerine ekledi.