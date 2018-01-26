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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

 Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde belirledikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Polis ekipleri, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü M.A.S'yı yakaladı.

Otomobilde yapılan aramalarda, naylon poşet içerisinde 85 gram esrar, bir hassas terazi ve 6 gram fişek tabir edilen satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

M.A.S'nin verdiği ifadeler doğrultusunda H.M isimli şüpheli de gözaltına alındı. H.M'nin üzerinde yapılan aramada, 13 gram esrar bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #karabük #esrar maddesi
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