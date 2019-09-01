Karabük'ün Eflani ilçsinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan muhtar adliyeye götürüldü.

Dün merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'ndeki düğüne katılan Yunus Yıldız'ın (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Göller köyü muhtarı C.K'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesine götürüldü.



Yıldız ile muhtarın ilçe merkezindeki markette çalıştıkları ve iş arkadaşı oldukları öğrenildi.



Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde dün düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi gözaltına almıştı.



Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.



Hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait, davul ve zurna eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyordu.