Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde dün katıldığı düğünde silahla rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın (47) cenazesi, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Eflani ilçesindeki Merkez Yukarı Camisine getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus Yıldız'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Çelebiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde dün düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi gözaltına almıştı.



Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.



Hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait, davul ve zurna eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyordu.