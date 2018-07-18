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Karabük'teki FETÖ operasyonunda eski öğretmen çift tutuklandı

Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması ile Manisa'da gözaltına alınan eski öğretmen çift tutuklandı.

Karabük'teki FETÖ operasyonunda eski öğretmen çift tutuklandı

Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen çift, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler Z.A. ve G.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğunu tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çift, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada şüpheli çiftin, FETÖ/PDY ile iltisaklı okullarda öğretmenlik yaptıkları ve haklarındaki soruşturma kapsamında lisanslarının iptal edildiği, şüpheli Z.A'nın ise örgütün ildeki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"ndan olduğu ileri sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #fetö
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