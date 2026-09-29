Karabük'te dolmuş durağında pes dedirten görüntü: Herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı!

Çetinkaya, Karabük'ün huzurunun birincil öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz andan itibaren Karabük'ün her sokağında vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Zabıta Eylem Timi, şehirdeki olumsuzluklara saniyeler içinde müdahale edebilecek esnekliğe ve hareket kabiliyetine sahip. Dolmuş durakları bölgesinde yaşanan olayda da görüldüğü üzere ekiplerimiz ihbarı alır almaz sahaya geçmiş ve gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmıştır. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Karabük bize emanet; 7 gün 24 saat sahada, görevimizin başındayız."