Karabük'te dolmuş durağında pes dedirten görüntü: Herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı!
Karabük'te kamusal alanda tuvaletini yapan bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine Karabük Belediyesi Motorize Zabıta Eylem Timi (ZET) ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Kişiye idari para cezası uygulandı.
Karabük Belediyesi Motorize Zabıta Eylem Timi, şehrin yoğun noktalarından dolmuş durakları bölgesinde çevreye rahatsızlık veren bir kişiyle ilgili ihbar alınca harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kamuya açık alanda alkol tüketen ve tuvaletini yapan kişiye müdahale etti. Kamu düzenini ihlal ettiği belirtilen kişiye idari para cezası uygulandı.
Müdahale sırasında zabıta memuru ile kişi arasında kısa bir diyalog yaşandı. Zabıta memuru kişiye, "Burada alkol almanın yasak olduğunu biliyoruz" dedi. Kişi ise, "Sen gördün mü alkol içtiğimi?" diyerek karşılık verdi. Zabıta memuru da, "Görgüm, oradan doğru izledim, sonra buraya geldim müdahale ettim" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurulan yeni birimle zabıtanın reaksiyon süresini minimuma indirdiklerini söyledi.
Çetinkaya, Karabük'ün huzurunun birincil öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz andan itibaren Karabük'ün her sokağında vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Zabıta Eylem Timi, şehirdeki olumsuzluklara saniyeler içinde müdahale edebilecek esnekliğe ve hareket kabiliyetine sahip. Dolmuş durakları bölgesinde yaşanan olayda da görüldüğü üzere ekiplerimiz ihbarı alır almaz sahaya geçmiş ve gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmıştır. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Karabük bize emanet; 7 gün 24 saat sahada, görevimizin başındayız."