Karabük'te feci kaza

Kaza, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonrası yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te feci kaza
Editör: Yağmur Biçen

Karabük-Eskipazar kara yolu Söğütlü Çeşme mevkiinde yaşanan kazada H.Y. sevk ve idaresindeki 43 ACC 083 plakalı otomobil, Gerede istikametine seyir halindeyken dinlenme tesisinden çıkış yapmakta olan E.G. sevk ve idaresindeki 54 YD 069 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # feci kaza
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