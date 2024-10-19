Karabük'te feci kaza! 7 çocuk yaralandı
Karabük'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kurs öğrencilerini taşıyan minibüsün araziye devrildiği kazada 7 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, arabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yayınlanma:
Karabük'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bayır Mahallesi Bağlar Sokağı oldu.
Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki İsmail A. idaresindeki 78 AJ 288 plakalı kurs öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araca çarptıktan sonra yol kenarındaki araziye devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada camlı panelvanda bulunan 7 çocuk hafif yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı