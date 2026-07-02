Karabük'te feci kaza! Tıra çarpan otomobilde 1 ölü, 8 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 46 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, 6'sı çocuk toplam 8 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kemikli rampaları mevkisinde ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan yolcular araç içerisinde savruldu.
Çevredeki diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine hızla kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri ulaştı. Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki yaralıları tahliye etmek ve karayolunda güvenliği sağlamak için anında çalışmalara başladı.
Sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk tıbbi kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 46 yaşındaki Yakup Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile birlikte araçta bulunan E.O., H.G.Y. (12), S.A.O. (9), E.S.Y. (7), A.O. (7), İ.Y. (5) ve A.R.O. (4) yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza mahallinde tamamlanan 6'sı çocuk toplam 8 yaralı, hazır bekletilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavi süreci devam ederken, polis ve jandarma ekipleri kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.