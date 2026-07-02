Karabük'te feci kaza! Tıra çarpan otomobilde 1 ölü, 8 yaralı

Çevredeki diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine hızla kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri ulaştı. Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki yaralıları tahliye etmek ve karayolunda güvenliği sağlamak için anında çalışmalara başladı.