Karabük’te heyelan faciası: Yamaçtan kopan kayalar eve isabet etti
Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin duvarına ve çatısına çarparak hasara yol açtı. YKS'ye girecek kızlarını uyandırdıkları sırada büyük bir gürültüyle sarsılan aile evden hızla çıkarken, yetkililer bölgede inceleme başlattı.
Olay, Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi Cevizlidere Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi.
Yamaçta bulunan Orhan Coşkun'a ait evin yakınındaki toprak zeminde yaşanan kayma nedeniyle kaya parçaları hızla aşağı yuvarlanarak yapıya isabet etti. Kaya parçalarının şiddetli çarpması sonucu binanın duvarında ve çatısında ciddi hasar oluştu.
Bölgede yaşanan bu durumun bildirilmesi üzerine Karabük Belediyesi ekipleri hızla olay yerine gelerek, alanda geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yaşanan tehlikenin ardından Coşkun ailesi, hasar gören eve girmekte tedirginlik yaşadıklarını belirtti.
Aile fertleri, felaketin yaşandığı o kritik dakikaları da anlattı. Olay anında evin içinde olan Fazilet Coşkun, kızını YKS'ye göndermek için kalktıkları sırada ses duyduklarını ve evi terk ettiklerini söyledi.
Sınav telaşı ile erken saatte uyanan ailenin, sarsıntıyı fark edip evden çıkması olası bir can kaybının ya da yaralanmanın önüne geçti.
Toprak kaymasının devam etme ihtimaline karşı kendi çabalarıyla önlem almaya çalışan eşi Orhan Coşkun ise, kendi imkanları ile heyelanın önüne araba lastikleriyle set çekmeye çalıştığını ifade ederek, 30 yıldır yaşadığı evinden başka gidecek yeri olmadığını belirtti.