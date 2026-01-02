Karabük'te kahreden ölüm: 80 yaşındaki kadın evinin bahçesinde donarak can verdi
Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde yaşanan olayda, 80 yaşındaki Zehra Bölüm evinin arka bahçesinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan yaşlı kadının, yapılan ilk incelemelere göre soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ü evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, Zehra Bölüm'ün donarak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bölüm'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
Zehra Bölüm'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.