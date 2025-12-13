Karabük’te kayıp gençten acı haber: Ağaçlık alanda ölü bulundu
Karabük'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abuzer Y.'nin cansız bedeni, başlatılan kapsamlı aramalar neticesinde ağaçlık bir alanda tespit edildi.
Kayıp olayı, iddialara göre dün akşam saatlerinde yaşandı. Abuzer Y., dini nikahlı eşiyle birlikte kaldığı otelden ayrılarak ortadan kayboldu.
Akşam saatlerine kadar geri dönmemesi üzerine eşi, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
Bu ihbarın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir arama faaliyeti başlatıldı. Arama ekipleri, sabah saatlerinde bir bulguya ulaştı. Gence ait özel araç, Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda terk edilmiş durumda bulundu.
AĞAÇLIK ALANDA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonucunda, Abuzer Y.’nin cansız bedeni, bağlantı yolu yakınındaki ağaçlık bir alanda hareketsiz vaziyette yatarken tespit edildi.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde 29 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarını tamamlamasının ardından, yaşamını yitiren şahsın cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.