Karabük’te korkunç kaza: Üniversite kaydına giden aile alevler içinde hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, otomobilde sıkışarak yanarak can veren ailenin Çorum’dan üniversite kaydı için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Şenyurt köyü Eflani-Daday kara yolu Kababayır geçidi mevkiinde gerçekleşti.

Yaşar Yarış (44) idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil, Eflani istikametinden Daday yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mustafa Oğuz (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR ÇARPIŞMANIN ARDINDAN ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da alev aldı. Kazada, sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ve diğer araçta bulunan Halil Yarış (18) yaralı olarak kurtuldu. Ancak otomobil sürücüsü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde, Yaşar Yarış’ın oğlu Halil Yarış’ı üniversiteye kaydetmek için annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum’dan yola çıktığı ve dönüş yolunda kazaya karıştığı belirlendi. Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri otopsi ve DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin ardından cenazelerin Çorum’a götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Kazadan yaralı kurtulan beş kişinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.