Karabük'te öğrencilerden anlamlı mesaj: "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır"

Karabük'te eğitim veren Belen TOKİ Ortaokulu öğrencileri, eğitim camiasına yönelik şiddet eylemlerine tepki göstermek amacıyla okul içerisinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenlerine çikolata ikram ederek son günlerde artış gösteren şiddet olaylarına karşı dikkat çeken bir mesaj verdi.

''ÖĞRETMENE SİLAH DEĞİL, ÇİKOLATA UZATILIR''

Okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında öğrenciler, öğretmenlerine dağıttıkları çikolataların üzerine özel notlar bıraktı. Öğrenciler bu notlarda "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır" ifadelerini kullanarak şiddete karşı duruşlarını ortaya koydu. Hazırlanan bu mesaj, doğrudan eğitimcilere yönelik saldırıların ulaştığı boyuta dikkat çekmeyi ve bu gidişata karşı toplumda bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranış, okulda görev yapan öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çikolata ve notların takdim edildiği anlarda etkinlik duygusal anlara sahne oldu.

Öğrencilerin bu girişimi, eğitimde şiddet sorununa karşı hem okul içinde hem de çevrede hedeflenen farkındalığı oluşturdu.