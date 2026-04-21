Karabük'te öğrencilerden anlamlı mesaj: "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır"

Karabük'teki Belen TOKİ Ortaokulu öğrencileri, son dönemde eğitimcilere yönelik artan şiddet olaylarına karşı öğretmenlerine çikolata ikram etti.

Karabük'te eğitim veren Belen TOKİ Ortaokulu öğrencileri, eğitim camiasına yönelik şiddet eylemlerine tepki göstermek amacıyla okul içerisinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenlerine çikolata ikram ederek son günlerde artış gösteren şiddet olaylarına karşı dikkat çeken bir mesaj verdi.

''ÖĞRETMENE SİLAH DEĞİL, ÇİKOLATA UZATILIR''

Okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında öğrenciler, öğretmenlerine dağıttıkları çikolataların üzerine özel notlar bıraktı. Öğrenciler bu notlarda "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır" ifadelerini kullanarak şiddete karşı duruşlarını ortaya koydu. Hazırlanan bu mesaj, doğrudan eğitimcilere yönelik saldırıların ulaştığı boyuta dikkat çekmeyi ve bu gidişata karşı toplumda bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranış, okulda görev yapan öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çikolata ve notların takdim edildiği anlarda etkinlik duygusal anlara sahne oldu.

Öğrencilerin bu girişimi, eğitimde şiddet sorununa karşı hem okul içinde hem de çevrede hedeflenen farkındalığı oluşturdu.

İstanbul'da yılın transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız isim için gemileri yaktıİstanbul'da yılın transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız isim için gemileri yaktıSpor
Fatih'te otel odasında ölü bulunan iki Hollandalı kardeşin ölüm nedeni belli oldu: Gıda zehirlenmesi değil böcek ilacı!Fatih'te otel odasında ölü bulunan iki Hollandalı kardeşin ölüm nedeni belli oldu: Gıda zehirlenmesi değil böcek ilacı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına girdi
Kapıkule'de 33 milyonluk kaçakçılık operasyonu
41 ilde yasa dışı bahis soruşturması
Otel sahibi ve ilaçlamacı hakim karşısında!
Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni dalga
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri
Türkiye Kültür Yolu Festivali 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlıyor
İstanbul merkezli 20 ilde korsan çağrı merkezi operasyonu
Çok Okunanlar
Dev kampanya başladı! Bugün BİM'de neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu Dev kampanya başladı! Bugün BİM'de neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Türkiye kiralarda tüm dünyayı solladı geçti! Türkiye kiralarda tüm dünyayı solladı geçti!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?