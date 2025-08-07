Karabük’te orman yangını büyüdü: 80 haneli köy tahliye edildi, müdahale sürüyor

Karabük’te günlerdir süren orman yangını yeniden alevlendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle 80 haneli Yeşilköy köyü tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Karabük’te orman yangını büyüdü: 80 haneli köy tahliye edildi, müdahale sürüyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Karabük’te iki gün önce başlayan ve kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını yeniden büyüdü. Merkeze bağlı Yeşilköy ve Arıcak köyleri sınırında soğutma çalışmaları devam ederken, bugün rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlendi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Alevlerin hızla yayılması üzerine Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan 80 haneli Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı.

Jandarma ekipleri, megafonlarla yaptıkları anonslarla vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevredeki riskli bölgelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, ekipler kontrol altına alma çalışmalarına yoğunlaştı. Tahliye edilen köy sakinlerinin güvenli bölgelere sevk edildiği ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

karabük orman yangını tahliye edildi
