Karabük'te ''pes'' dedirten anlar! Ceza kesileceğini anlayınca zabıtaya kaldırım taşıyla saldırdı

Karabük'te konut sitesini geri dönüşüm deposuna çeviren anne-oğul, şikayet üzerine gelen zabıtaya saldırdı.

Karabük'te ''pes'' dedirten anlar! Ceza kesileceğini anlayınca zabıtaya kaldırım taşıyla saldırdı
Yayınlanma:

Olay, Karabük'ün Aydınevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, söz konusu sitede daire sahibi olan N.Ş. ve oğlu M.Ş., dışarıdan topladıkları atık kartonları yaşadıkları siteye taşıyarak biriktirmeye başladı.

Ortak kullanım alanlarına yığılan malzemelerin özellikle çocuk oyun parklarını işgal etmesi ve olası bir yangın felaketine davetiye çıkarması site sakinlerinin tepkisini çekti. Komşuların durumu yetkili mercilere bildirmesi üzerine süreç başladı.

Daha önce defalarca uyarılmalarına rağmen karton istifleme eylemine devam eden anne ve oğul hakkında işlem yapılması için Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Site içerisindeki kural tanımaz tavırlarını sürdüren ikiliye müdahale etmek üzere gelen ekipler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

KALDIRIM TAŞIYLA EKİPLERE SALDIRDI

Hakkında cezai işlem uygulanacağını ve tutanak tutulacağını öğrenen anne N.Ş. ile oğlu M.Ş., bir anda öfkelenerek zabıta memurlarına saldırdı.

Olay yerindeki bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan gerginliği gözler önüne serdi. Kayıtlarda, zabıta personelinin son derece sakin ve anlayışlı bir tutum sergileyerek durumu izah etmeye çalışmasına rağmen, anne N.Ş.'nin eline geçirdiği kaldırım taşıyla ekiplere saldırdığı ve fiziki müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Ekiplerin zor anlar yaşadığı saldırı sonrası olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

