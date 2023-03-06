Karabük'te yangın bir evde yangın

Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'te yangın bir evde yangın
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Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi'nde Recep G'ye ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı.İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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