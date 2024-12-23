Karabük'te zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Karabük'te zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
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Karabük'te 5 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 araç birbirine çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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