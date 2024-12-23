Karabük'te zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Karabük'te 5 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 araç birbirine çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.