Karabük'ün altın değeri: Yenice Ihlamur Balı AB tescilini aldı!

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin güne sevindirici bir haberle başladığını ifade etti.

Karabük'ün sahip olduğu turizm, tarım, kültürel ve tarihi değerleri vurgulayan Yavuz, bu kıymetlerin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve markalaşması hedefiyle kentteki tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali, Karabük'ün tarımsal, coğrafi ve kültürel ürünlerinin tanıtılması için coğrafi işaret çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, şu ana kadar 9 ürünün ulusal coğrafi işarete sahip olduğunu kaydetti.

43. ULUSAL ÜRÜN OLARAK AB LİSTESİNDE

Vali Yavuz, Yenice ıhlamur balının AB'den coğrafi işaret tescili alması sürecini detaylandırdı. Sürecin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) teknik desteğiyle; Yenice Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karabük Arıcılar Birliği ve diğer işbirliği yapılan kurumların yerel katkılarıyla başlatıldığını anlattı.

Geçen yıl 25 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’ne başvurunun yapıldığını anımsatan Yavuz, incelemeler sonrasında ürünün 3 ay önce ilana çıktığını belirtti. Yavuz, "3 ay boyunca ilanda kaldı ve bugün itibarıyla da Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde yayınlanarak Yenice ıhlamur balımız bu anlamda ülkemizin 43. ürünü olarak Avrupa Birliği coğrafi işaretini almış bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.

Vali, bu sonucun kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getirerek, Karabük’ün değerlerinin markalaşma yolculuğunda hem ulusal hem de AB coğrafi işaret yolculuğunun bu şekilde sonuçlanmasının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

YENİCE'NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TESCİLLENDİ

Vali Yavuz, Karabük’ün yüzölçümünün yüzde 74'ünün, Yenice ilçesinin ise yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlattı. Bu tescille beraber, "Yenice'nin biyoçeşitliliği bal düzeyinde tescillenmiş oldu" yorumunda bulundu. Bundan sonraki hedefin, "ıhlamur kokulu, çiçek kokulu balımızı hem ülkemize hem Avrupa’ya hem tüm dünyaya tanıtımı noktasında da mesafe aldığımızı düşünüyorum" diyerek ürünün tanıtım faaliyetlerine hız verileceğini vurguladı.

Yenice ıhlamur balının AB'den coğrafi işaret tescili almasının markalaşma yolunda atılmış hayati bir adım olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, tescilin getireceği ekonomik faydalara dikkat çekti: "Bundan sonra bu ürünün ticarileşmesi, markalaşması, piyasa değerinin artırılması ve hak ettiği değeri görme noktasında mutlaka bu coğrafi işaret ve bu tescil bizim için çok faydalı olacak."

Vali Yavuz, bu durumun arıcılıkla iştigal eden kişilerin daha yüksek gelir ve ekonomik değer elde etmesine olanak sağlayacağını temenni ettiklerini sözlerine ekleyerek, tescilin bölgedeki balcılık ve arıcılığın gelişimine de önemli katkılar sunacağını değerlendirdiklerini ifade etti.