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Karadeniz'de hamsi bereketi

Batı Karadeniz'in Akçakoca limanından 50 ton civarında hamsi sevkiyatı yapıldı. 10 gündür avlanamayan balıkçıların yüzü güldü. Bolluğun devam etmesi bu durumun fiyatlara da yansıyacağı belirtiliyor.

Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'e açılan Akçakocalı balıkçılar, limana 50 ton hamsiyle döndü.

Yaklaşık 10 gündür olumsuz hava şartları nedeniyle avlanamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların bereketle karşılaştığını söyledi.

Peki balıkçıların yüzünü güldüren bereket balık tezgâhlarına yansıyacak mı?
"Fiyatlar biraz yüksek. Kasası 140-160 lira arasında. Bu da ister istemez tezgah fiyatlarına yansıyor. Hamsi biraz daha bollaşırsa kilogramının 10 liraya kadar düşeceğini umut ediyorum."

Hamsinin devamı var diyen Karakaş'a göre havalar avlanmak için uygun olduğu sürece hamsi fiyatları düşer.

Akçakoca limanından yolan çıkan hamsiler çevre bölgelerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa'ya gönderildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #karadeniz
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