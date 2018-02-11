Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.



Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Vatandaşlardan ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.