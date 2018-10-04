Doğu Karadeniz'de yine sel felaketi yaşanıyor. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Trabzon, Rize ve Artvin'de dereler taştı, yollar kapandı. Ordu'da bir okulun bahçe duvarı çöktü, Rize'de şelale taştı.

Karadeniz yine sele teslim oldu. Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.



Metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilograma ulaşırken, dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, ev ve işyerlerini su bastı.



Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanağın ardından Karadere taştı. Araklı-Bayburt karayolu, heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Araklı, Beşikdüzü, Tonya, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde de ev ve işyerlerini su bastı.



Şiddetli sağanak Rize'de de etkili oldu. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyündeki Ağaran Şelalesi taştı. Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.



Artvin'de de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu ve Artvin-Şavşat karayolu heyelan nedeniyle kapandı. Çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.



Ordu'da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Okul tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağışın süreceği uyarısını yaptı.



Yağışların, Trabzon'un doğu kesimleri, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel baskınları ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.



ulusal.com.tr

