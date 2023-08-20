Karadeniz'de can pazarı! Gezi teknesi alabora oldu
Bartın'ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tatil beldesi İnkumu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.
Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.