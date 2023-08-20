Karadeniz'de can pazarı! Gezi teknesi alabora oldu

Bartın'ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karadeniz'de can pazarı! Gezi teknesi alabora oldu
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Tatil beldesi İnkumu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.

Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.

# Bartın # karadeniz # Bartın
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