Karadeniz'de 'Drakula' alarmı! Trabzon'dan sonra Rize'de de görüldü, karantina başladı

Trabzon'da yıllardır devam eden mücadelenin ardından zararlının son olarak Rize’nin Fındıklı ilçesinde görülmesi üzerine bölgede acil karantina tedbirleri uygulamaya alındı.

Fındık ağaçlarını içten içe kurutuyor

Uzak Doğu kökenli zararlı, yumurtalarını fındık ağaçlarının kök boğazına yakın alt gövde kısımlarına bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar; ağacın iletim dokularında (kambiyum, öz odun ve diri odun) oval ve derin galeriler açarak su ile besin akışını tamamen kesiyor. Bu durum önce dalların kurumasına ve rekolte kaybına, ardından fındık ocaklarının tamamen ölmesine neden oluyor.

"Tek bir larva bile bir dalı kurutmaya yetiyor"

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Elemanı İsmet Harman, zararlının tehlikesine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

180'den Fazla Türü Tehdit Ediyor: Böcek sadece fındıkta değil; akçaağaç, kavak, at kestanesi, çınar ve kiraz dâhil 180'den fazla bitki türünde tahribat yaratıyor.

Kokarcadan Daha Tehlikeli: Doğrudan meyveye zarar veren kahverengi kokarcanın aksine doğrudan ağacı öldürdüğü için çok daha büyük bir risk oluşturuyor. Tek bir larvanın bir fındık dalını, tek bir erginin bıraktığı yumurtaların ise bütün bir fındık ocağını yok edebileceği belirtiliyor.

Eradikasyon ve Kesin İmhâ: Kimyasal mücadelenin yanı sıra kesin çözümün eradikasyon (ağacın köküyle sökülüp yonga haline getirilerek yakılması) olduğu vurgulanıyor. Sökülen ağaçların odun olarak evlere taşınmaması ve fidan hareketliliğinin kesinlikle yapılmaması gerekiyor.

Üreticilere kritik uyarı: Bu belirtilere dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile uzmanlar, fındık üreticilerinin bahçelerinde şu belirtileri görmeleri hâlinde vakit kaybetmeden İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber vermesini istedi:

Gövde ve kök boğazında 1 TL büyüklüğünde yuvarlak çıkış delikleri,

Ağaç diplerinde talaş birikintileri,

Sebebi anlaşılamayan dal ve ağaç kurumaları.