Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD az önce büyüklüğünü ve saatini açıkladı

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, bir son dakika deprem haberi de Karadeniz'den geldi.

Yağmur Biçen Kaplan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından geçilen sismik verilere göre, Karadeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın anlık verilerine göre sarsıntı, öğleden sonra tam 15.08'de kaydedildi. Karadeniz açıklarında gerçekleşen depremin, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

Herhangi Bir Olumsuzluk Bildirilmedi

Depremin hemen ardından kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde saha tarama çalışmaları gerçekleştirildi. AFAD ve yerel güvenlik birimlerinden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da kıyı bölgelerindeki binalarda hasar gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin sismik ağlar üzerinden bölgedeki anlık takibi devam ediyor.

