Karadeniz'de müsilaj korkusu: Bu yaz denize girmek hayal mi?

Karadeniz'de ortaya çıkan müsilaj, vatandaşları tedirgin etti. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Bu yaz denize girmek mümkün olacak mı? Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen müsilaj, görenleri korkuttu.

Geçen yıllarda Marmara Denizi'nde sıkça karşılaşılan müsilaj, diğer adıyla deniz salyası, Karadeniz'de tekrar kendini gösterdi.

Mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Akçakoca'da, liman bölgelerinde müsilaj oluşumu dikkat çekti. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaştı.

Liman bölgesinde yoğun olarak görülen müsilajın, rüzgarın etkisiyle Akçakoca sahil şeridine yayıldığı öğrenildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı.