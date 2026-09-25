Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil"

AFAD verilerine göre merkez üssü Doğu Karadeniz açıkları olan sarsıntının derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından değerlendirme yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Doğu Karadeniz’de M4 depremi: Sahil yamaçlarına dikkat" başlığıyla yayımladığı mesajında, bu sarsıntının TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini belirtti.