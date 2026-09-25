Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.42'de Karadeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 1

 Depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahil yamaçlarına ve olası heyelan riskine karşı kritik uyarılarda bulundu.

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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 2

DEPREMİN DETAYLARI VE ORDU FAYI VURGUSU

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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 3

AFAD verilerine göre merkez üssü Doğu Karadeniz açıkları olan sarsıntının derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından değerlendirme yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Doğu Karadeniz’de M4 depremi: Sahil yamaçlarına dikkat" başlığıyla yayımladığı mesajında, bu sarsıntının TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini belirtti.

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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 4

"ASIL RİSK YALNIZCA DEPREM DEĞİL: DEPREM + YAĞIŞ + DİK YAMAÇLAR"

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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 5

Bölgenin coğrafi ve meteorolojik koşullarına dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, asıl tehlikenin sarsıntının büyüklüğünden ziyade tetikleyeceği ikincil afetler olduğunun altını çizdi. Bektaş uyarılarını şu ifadelerle sürdürdü:

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Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! "Asıl risk deprem değil" - Resim: 6

"Asıl risk yalnızca deprem değil."
"Deprem + yağış + dik sahil yamaçları = heyelan riski."
"Bu nedenle Doğu Karadeniz’de özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ve heyelan sahaları deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmelidir."

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