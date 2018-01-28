Zonguldak'ta av sezonunun kötü gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü

Zonguldak'ta av sezonunun kötü gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmek tekneleri ile Karadeniz'e açılan ve istenilen avcılığı bir türlü yapamayan balıkçılar, limana 2 ton kefalle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de fırtına sonrası böyle bir balığın yakalanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Balıkçıların has kefal dedikleri balık türünden 2 ton yakaladığını belirten Kayhan, "Bu yoklukta bu balık büyük bir berekettir ve yakalanması bizi mutlu etti. Balıkçı arkadaşlarımız vatandaşlara kilosunu 10 liradan verdiler. Bu balık en azından vatandaşların balık ihtiyacını kısmen karşılayacaktır. Bu balık durgun havalarda sürü halinde gezer. Deniz soğuduğundan dolayı bir arada olduğu için kışın yakalanması daha kolay oluyor." dedi.

Kayhan, tezgahlarda balık fiyatlarının geçmiş yıllara göre yüksek olduğunu vurgulayarak, hamsi ve istavritin 20, mezgitin ise 25 ila 30 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.



"Durum bu sene kötü"

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan Nejdet Öztürk de 2 ton kefal balığı yakaladıklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

Kötü bir sezon geçirdiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon palamuttan az bir şey aldık. Bu sezon balık sezonunun en kıt dönemi. Gırgırcı arkadaşların çoğu balıkçı teknelerini bağladılar. Çünkü balık yok. Onlar da yanlarında eleman çalıştırıyor. Maliyet yüksek olunca mecbur bağlamak zorunda kaldılar. Geri kalanlar da mücadele veriyor. Günde 100-150 kasa istavrit toplamaya, o şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Durum bu sene kötü. Arkadaşların ceplerinde 5 kuruşları yoktu. Kefal geldi de kurtardı bizi biraz. Allah'ın izniyle bundan sonra bir iki defa daha tutarız gibi geliyor."