Karakaya Barajı'ndaki suyun hızla maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle tahliye işlemine başlandı. Keban Baraj Gölü'nde ise açılan tahliye kapaklarının sayısı 6'ya yükseldi.

Keban Barajı'ndan enerji üretimi ve su tahliyesi ile yan derelerin sağladığı akım nedeniyle Çüngüş ilçesinde, Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı'na saniyede 2 bin 250 metreküp su dolarak gölün seviyesi 692 kotuna ulaştı.

Su seviyesinin hızla maksimum seviye olan 693 kotuna yaklaşması yüzünden barajın güvenliği ve can ve mal kaybına yol açmamak için 15.00 itibarıyla saniyede bin metreküp su tahliye edilmeye başlandı.

Barajdan saniyede bin 800 metreküp su tahliye edildi.

DSİ tarafından inşa edilen ve Atatürk Barajı'ndan sonra nehir üzerinde kurulu en büyük ikinci baraj olan Karakaya'nın işletmeye uygun maksimum su kotu 693 metre, minimum su kotu ise 675 metre.



Keban Baraj Gölü'nün 3 tahliye kapağı daha açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde ise su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle açılan tahliye kapaklarının sayısı 6'ya yükseldi.

Baraj gölündeki su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.19 metreye yükselmesi nedeniyle olası bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'ta açılan üç tahliye kapağının ardından bugün de 3 tahliye kapağı açıldı.

Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede 2 bin 500 metreküp su gelirken, tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede bin 200 metreküp olmak üzere bin 900 metreküp su çıkışı sağlanıyor.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, yaptığı açıklamada, 3 gün önce tahliye kapaklarının 3'ünün açıldığını anımsatarak, bugün kalan 3 kapağın daha açıldığını söyledi.

"Tahliye kapaklarının tamamı açılmış bulunmakta. Saniyede akan su miktarı 600 metreküp iken şu an saniyede 1200 metreküpe ulaştı. Toplamda 1900 metreküp su tahliyesi sağlanmaktadır." ifadelerini kullanan Tepeli, elektrik üretimi vesilesiyle saniyede 700 metreküp suyun kullanıldığını aktardı.

Tepeli, balıkçıların ve vatandaşların can ve mal güvenliği için gereken önlemlerin alındığını ifade ederek, "Bu yıl ülkemiz ve Keban için bereketli bir yıl oldu. Her yıl bereketli olmasını dilerim." diye konuştu.



Kapaklar 15 yıl sonra açıldı

Keban Baraj Gölü'nde ilk olarak 1985, ardından 2004 yılında bol yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılırken, son yıllarda etkili olan kuraklığın ardından bu yıl bol yağışlar nedeniyle 15 yıl sonra kapaklar üçüncü kez açılmıştı.