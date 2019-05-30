Zorlu kış geride kaldı. Karakeçili Yörükleri yaylalara doğru göçe başladı. Bin 150 keçi ile verimli yaylaların yolunu tutan Yörükler zorlu göçü anlattı.

Doğa canlandı. Yörüklerin göçü başladı. Şimdi yaylalara çıkma zamanı.



Karakeçili Yörükleri kışı Denizli'nin Çal ilçesindeki ılıman bölgede geçirdi. Şimdi daha serin ve verimli otlarla kaplı Uşak yaylalarına yola çıktılar.



Karakeçili Yörükleri, her yıl ilkbahar ve sonbaharda sürülerini otlakların yeşerdiği bölgelere doğru sürüyor.



Baharın gelmesiyle birlikte dünyaya gelen 400'ü aşkın oğlağın uzun yolculuğa dayanması için güçlenmesi beklendi. Ardından 1100 keçiden oluşan sürüyle yola düşüldü.



Çobanlar, yaylalara ulaşmak için geniş ovalar, derin kanyonlar ve sık ormanlıkları aşacak.



Yörükler sürünün dağılmaması için lider keçilerin öncülüğünde ilerliyor. Zaman zaman köylerin de içinden geçiyor. Yürümekte zorlanan yavru keçiler ise kucaklarda taşınıyor.



Yörükler, belirlenen dinlenme noktalarında kısa molalarla soluklanıyor. Buldukları su kaynaklarında hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.



Yüzyıllardır aynı rotanın kullanılması konaklama bölgelerinde barakaların oluşturulmasını sağladı. Çobanlar, keçilere yırtıcı hayvanlar zarar vermesin diye elde silah sırtta kepenekle gün ışığını bekliyor.



Yörükler, bir haftada yaklaşık 120 kilometre katederek göçü tamamlamayı hedefliyor.





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