Karaköy İskelesi'nde kadın cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde iskele çevresindekilerin ihbarıyla hareketli dakikalar yaşandı. Deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler ekiplere haber verdi.

Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki Karaköy İskelesi'nde meydana geldi. İskele çevresinde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, cesedi sudan çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kimlik belgesine rastlanmadı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerindeki gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul karaköy
