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Karaköy'de zarar çok

Antalya'da selden sadece sera üreticileri değil, besiciler ve hububat üreticileri de zarar gördü. Karaköylüler, sele karşı önlem alınmasını istiyor.

Karaköy'de zarar çok

Geldi, gelirken de dağdan kopardığı tonlarca kaya ve çamuru Karaköy'ün başına yağdırdı. Hayvanlar telef oldu, ambarlar çamurun altında kaldı.

Antalya'da selin vurduğu Karaköy'de durum vahim, zarar çok.

Kıştan beri yağış gözleyen köylüler, beklenen yağmurların afete dönüşmesi üzerine, evde ki bulgurdan da oldu . 

Köylülere göre, kıraç dağ eteklerinde ki yerleşim yerleri bir an önce ağaçlandırılmalı.

Karaköy muhtarı Salih Altun, alınması gereken diğer önlemleri hatırlattı. 

Vatan Partisi Antalya il yöneticileri ve Vatan Partisi Genel Saymanı Mehmet Bedri Gültekin köylerde incelemelerde bulundu. İl başkanı Rıza Türkmendağ alınacak önlemlerin takipçisi olacaklarını açıkladı. 

ulusal.com.tr
HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY
 

Etiketler; #karaköy #Vatan Partisi Genel Saymanı Mehmet Bedri Gültekin #Vatan Partisi Antalya
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