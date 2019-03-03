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Karaman 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

 Karaman’da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karaman 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Karaman’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Karaman’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

Cumhuriyet Halk Partisi 
Karaman merkez: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla: Ahmet Alper
Sarıveliler: Muhittin Türkan

Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman merkez : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı
Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu
Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner 

İYİ Parti 
Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

 Saadet Partisi
Karaman merkez: Şaban Şahin
Ayrancı: Ümit Karharman
Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak
Başyayla: Enes Duran
Sarıveliler: Hayrettin Çakır
Ermenek: Hüseyin Kocaer

Türkiye Komünist Partisi
Karaman merkez: Mehmet Atal

 Bağımsız adaylar
Sarıveliler: Halil Kulak

Etiketler; #karaman
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