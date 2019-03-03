Karaman’da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karaman’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Karaman’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin



Ayrancı: Yavuz Candan



Ermenek : Uğur Sözkesen



Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı



Sarıveliler: Hayri Samur



Başyayla: Ahmet İpek



Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman merkez: Emin Ege



Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)



Kazımkarabekir: Sami Evren



Başyayla: Ahmet Alper

Sarıveliler: Muhittin Türkan



Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman merkez : Savaş Kalaycı



Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı

Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu

Ermenek: Emel Öztürk



Başyayla: Yunus Yıldız



Sarıveliler: Hakan Çoşkuner



İYİ Parti

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç



Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)



Başyayla: Ahmet Koca



Saadet Partisi

Karaman merkez: Şaban Şahin

Ayrancı: Ümit Karharman

Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak

Başyayla: Enes Duran

Sarıveliler: Hayrettin Çakır

Ermenek: Hüseyin Kocaer



Türkiye Komünist Partisi

Karaman merkez: Mehmet Atal



Bağımsız adaylar

Sarıveliler: Halil Kulak