Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 8 Ocak Salı günü ara verildi. Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Yenice'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.



Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.



Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Karaman

Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı ara verildi.

