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Karaman'da foseptik çukurunda bulunan ceset

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Karaman'da foseptik çukurunda bulunan ceset

Karaman'da kayıp kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Hikmet Y. (35), eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y, Ümit Y. ile Ali Y. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hikmet Y, Ümit Y. ve Ali Y. tutuklandı, Hamiyet Y. ile Mehmet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hikmet Y'nin, ifadesinde Yasin Uzun'u eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle darp ederek öldürdükten sonra evinin bahçesindeki foseptik çukuruna attığını söylediği öğrenildi.
Ölen Yasin Uzun'un ise Hamiyet Y. ile cep telefonuyla görüştüğü tespit edildi.

 Olay
Merkeze bağlı Sudurağı beldesinde yaşayan Yasin Uzun'dan (35) haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirmiş, Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada Yasin Uzun'un cesedi 18 Ocak'ta Hikmet Y'nin evinin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunmuştu.
Olayla ilgili Hikmet Y, eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y, Ümit Y. ile Ali Y. gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sudurağı beldesi #karaman #cinayet
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