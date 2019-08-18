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Karaman'da işçiler ölümden döndü

Karaman'da işçiler ölümden döndü. Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.

Karaman'da işçiler ölümden döndü

İşçiler, ölümden son anda kurtuldu. Olayın adresi Karaman oldu.

Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman-Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Aracın içerisinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bisküvi fabrikasının işçileri vardı.

Kazada 16 işçi yaralandı.

Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #karaman
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