Karaman'da kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karaman'da, kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgilere göre, Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde önce kaldırımda bekleyen Ali Rıza Kuku'ya (42) ardından büfe önünde oturan Meltem Azman'a (21) çarptı.



Kazada, yaralanan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan araç sürücüsü Yıldız ile kamyonetin çarptığı Azman'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.



Güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen kamyonetin kaldırımda duran Kuku'ya çarptığı görülüyor.