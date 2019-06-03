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Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi Yunus Durmaz hayatını kaybetti

Bayram arifesinde Karaman'da acı bir kaza yaşandı. Alışveriş merkezinde çalışan bir işçi yük asansörüne sıkışarak yaşamını yitirdi.

Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi Yunus Durmaz hayatını kaybetti

Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde çalışan Yunus Durmaz, depoya malzeme indirmek için asansöre bindi.

Hareket eden asansörle duvar arasında sıkışan Durmaz, ağır yaralandı. Durumu gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #karaman
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