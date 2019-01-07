Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime 7 Ocak Pazartesi bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği kaydedildi.





Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi.

İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.