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Karaman ve Çorum'da bugün okullar tatil mi?

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Çorum Valiliği de yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu

Karaman ve Çorum'da bugün okullar tatil mi?

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Çorum'da da okullar tatil edildi

Çorum'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için kent merkezindekiokullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip, Mecitözü, Alaca, Uğurludağ, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kar tatili #tatil #karaman
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