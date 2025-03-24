Karaman’da 23 yaşındaki gençten acı haber

Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Emre Sarı’dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Sarı’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sarı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.