Karaman'da elmada rekor yılı! Ziraat Odası Başkanı'ndan üreticilere "Tokatçı" uyarısı

Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'ın elma üretimindeki gücüne ve bu yılki berekete dikkat çekti. Geçen yıl yaşanan asrın don felaketinin ardından bu sezon ciddi bir rekolte artışı yaşandığını belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçenin ve elmanın başkenti Karaman'da bu yıl rekoltenin bol olduğu bir elma sezonu yaşıyoruz. Şu anda her zaman söylediğimiz gibi yaklaşık 16 milyon ağaç sayısıyla, ağaç sayısı olarak Türkiye genelinde birinci, üretimde de ikinci sırada Karaman yer alıyor. Bahçelerimizi geziyoruz, dolaşıyoruz; hem kaliteli hem de rekoltenin bol olduğu bereketli bir yıl yaşıyoruz."

"BOLLUK DÖNEMLERİNDE TOKATÇILAR DEVREYE GİRİYOR"

Ürün bolluğu nedeniyle piyasada fiyatların aşağı gitme eğiliminde olduğunu ve bu durumun riskler barındırdığını vurgulayan Mehmet Bayram, üreticilerin satış yaparken son derece dikkatli olması gerektiğini söyledi:

"Geçtiğimiz yıl elmanın yokluğu varken bu yıl bolluğu var. Bu bolluktan dolayı ister istemez piyasada elmayla ilgili fiyatların aşağı doğru gitmesi ön plana çıkıyor. Her zaman şunu söylüyoruz: Bu yıl elmamızı çok itinalı bir şekilde satmamız gerekiyor. Çünkü satarken biliyorsunuz, elmanın bol olduğu böyle dönemlerde tokatçılar devreye girer. Bununla ilgili örnek verecek olursak; geçtiğimiz 2024 yılı hasat döneminde birçok üreticimiz elmalarını satarken sağlıklı bir şekilde pazarlama yapmadığı için mağduriyetler yaşadı."

ÜRETİCİLERE KRİTİK TAVSİYELER: "KEFALETİ OLMAYAN İNSANLARA SATMAYIN"

Karaman Ziraat Odası olarak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla uyarılarda bulunan Bayram, tüccar seçimi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği konusunda şu çağrıyı yaptı:

"Karaman Ziraat Odası olarak bu yıl ürünümüzü; gerçekten tüccar vasfı taşıyan, çeki ve ticaret sicili sağlam olan, gerçekten bu işle ilgili kredibilitesi olan insanlara satsınlar; yani kefaleti olmayan insanlara mahsullerini satmasınlar. Kapkaççılar oldukça fazla; birkaç gündür özellikle bununla ilgili uyarılar ve duyurular alıyoruz.

Bu yıl elmada rekor yılı ama yine söylüyorum; bir yıl boyunca gözü gibi bakıp büyüttükleri elmaları dolandırıcılara, kapkaççılara, tokatçılara vermesinler, sağlıklı şekilde satsınlar. Eğer sıkıntı gördükleri anda kolluk kuvvetlerine haber vererek, elmalarını pazarlarken sıkıntı yaşamamaları konusunda üreticilerimizi ve müstahsillerimizi buradan uyarmak istiyoruz."