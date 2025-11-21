Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti

Karaman’da şehir merkezinden Kızık köyüne gitmekte olan Orhan Şahin’in kullandığı 70 EA 329 plakalı otomobil, akşam saatlerinde yol kenarında arıza nedeniyle duran İ.Ç. yönetimindeki 63 AHV 801 plakalı mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil için olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede tedbir alırken, sağlık ekipleri sürücü Orhan Şahin ile yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigari’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından vinç yardımıyla tırın römorkunun altından çıkarılan otomobil, karı-kocanın cansız bedenleriyle birlikte cenaze aracına alındı. Cenazeler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.