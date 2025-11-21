Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti

Karaman’da Kızık köyü yakınlarında mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki Orhan Şahin ile İran uyruklu eşi Roya Jigari hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Karaman’da şehir merkezinden Kızık köyüne gitmekte olan Orhan Şahin’in kullandığı 70 EA 329 plakalı otomobil, akşam saatlerinde yol kenarında arıza nedeniyle duran İ.Ç. yönetimindeki 63 AHV 801 plakalı mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil için olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti - Resim : 1

Güvenlik güçleri bölgede tedbir alırken, sağlık ekipleri sürücü Orhan Şahin ile yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigari’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından vinç yardımıyla tırın römorkunun altından çıkarılan otomobil, karı-kocanın cansız bedenleriyle birlikte cenaze aracına alındı. Cenazeler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

karaman
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Böcek ailesi soruşturmasında gelişme
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Jeoloji uzmanı en riskli fay için uyardı
Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması
Uzmanlık sınavı bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da yapılacak
Bakan Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu
İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda 4 personel ihraç edildi
Başsavcı Akın Gürlek'ten flaş bahis ve şike açıklaması
Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için meclis araştırma komisyonu kuruldu
Çok Okunanlar
Gaziantep’te Valiliğinden zehirlenmelere ilişkin açıklama Gaziantep’te Valiliğinden zehirlenmelere ilişkin açıklama
Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansörden düşen kadın hayatını kaybetti Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansörden düşen kadın hayatını kaybetti
Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti Karaman’da feci kaza: Çift hayatını kaybetti
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Kasım elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Kasım elektrik kesintileri
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!