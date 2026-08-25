Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu
Karaman'da kontrolsüz bir kavşakta U dönüşü yapan otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Karaman-Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapmakta olan 64 yaşındaki Salih Ö.'nün kullandığı 70 FF 754 plakalı Lada marka otomobile, arkadan seyreden 41 yaşındaki Ahmet P. yönetimindeki 70 AP 455 plakalı Honda marka araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Salih Ö.'nün kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Diğer araç ise trafik levhalarını devirerek refüjde ters bir şekilde durabildi.
Kazada Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koparken, Honda'nın sürücüsü Ahmet P. ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4) de yaralandı.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ayağı kopan sürücü Salih Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yol, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.