Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu

Karaman'da kontrolsüz bir kavşakta U dönüşü yapan otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 1

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karaman-Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapmakta olan 64 yaşındaki Salih Ö.'nün kullandığı 70 FF 754 plakalı Lada marka otomobile, arkadan seyreden 41 yaşındaki Ahmet P. yönetimindeki 70 AP 455 plakalı Honda marka araç çarptı.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle Salih Ö.'nün kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Diğer araç ise trafik levhalarını devirerek refüjde ters bir şekilde durabildi.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 3

Kazada Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koparken, Honda'nın sürücüsü Ahmet P. ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4) de yaralandı.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 4

Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 5

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ayağı kopan sürücü Salih Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 6

Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yol, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Karaman’da feci kaza! U dönüşü yapan otomobile çarptı, sürücünün ayağı koptu - Resim: 7

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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