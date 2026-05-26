Karaman'da gece yarısı dehşeti! Tartıştığı dini nikahlı kocasını bıçakladı

Karaman'da bir kadın, yaşadıkları evde çıkan kavgada dini nikahlı kocasını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 1060. Sokak'ta yer alan 8 katlı bir sitede meydana geldi. Sitenin 6. katındaki dairede yaşayan 37 yaşındaki H.K. ile 34 yaşındaki dini nikahlı kocası H.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin giderek tırmanması üzerine H.K., eline geçirdiği bıçakla eşi H.M.'ye saldırdı.

Saldırı esnasında karın bölgesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan H.M. yaralanarak yere yığıldı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.

SALDIRGAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayın ardından kocasını bıçaklayan H.K.'yi gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak olay yeri inceleme ekibi de saldırının gerçekleştiği adreste kapsamlı bir delil çalışması yaptı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

